Panchina Milan Rangnick o Jaissle? Ecco l’analisi tattica

Da pianetamilan.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan potrebbe affidarsi a Ralf Rangnick o a Matthias Jaissle come allenatori. La possibile scelta influenzerà il modulo e la strategia di gioco della squadra. Rangnick predilige un sistema basato sul pressing alto e il possesso palla, mentre Jaissle tende a preferire un approccio più equilibrato con attenzione alla fase difensiva. Entrambi sono noti per il lavoro sulle giocate offensive e la gestione della pressione, ma adottano approcci diversi nelle strutture di squadra. La decisione definitiva dipenderà dalle linee guida della società e dalle preferenze tecniche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan sta attraversando un periodo di profonda 'crisi'. Dopo gli esoneri di Tare, Moncada, Allegri e Furlani, sia la panchina che la dirigenza resta al momento scoperta. Nelle ultime ore, però, si è parlato dell'interesse rossonero per Ralf Rangnick, ma il suo non è l'unico nome: spunta anche quello di Matthias Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli. Due profili diversi ma accomunati da uno stesso fattore: filosofia moderna, pressing alto e aggressività. Un approccio totalmente diverso da quello visto finora con Allegri in panchina. Nell'ultimo video del nostro Stefano Bressi, pubblicato sul canale YouTube di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

panchina milan rangnick o jaissle ecco l8217analisi tattica
© Pianetamilan.it - Panchina Milan, Rangnick o Jaissle? Ecco l’analisi tattica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milan, due volti per la panchina: Rangnick chiama Jaissle e PochettinoIl Milan ha annunciato che Ralf Rangnick prenderà il ruolo di allenatore, affiancato da due nuovi collaboratori, Jesse Marsch e Mauricio Pochettino.

LIVE Milan – Rangnick chiama Jaissle, ma non solo. Ecco i nomi per il ruolo di CEOIl Milan ha esonerato l’AD, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico.

Temi più discussi: Milan, il casting per la panchina entra nel vivo: Rangnick chiede pieni poteri e lancia Jaissle, nuovi contatti con Pochettino e Glasner e Iraola in corsa; Milan, Iraola quasi sfumato: il casting Milan per la panchina porta a quattro nomi; Milan, quattro candidati in panchina: perché sì e perché no; Niente Iraola per il Milan, sfuma il tecnico basco che preferisce la Premier.

panchina milan panchina milan rangnick oUltimissime Milan live: Milan-Rangnick incontro positivo, Pochettino nuovo nome per la panchinaUltimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossonero ... msn.com

panchina milan panchina milan rangnick oRangnick al Milan? La firma a una condizione: cosa ha preteso da IbrahimovicRangnick si candida per un ruolo centrale nel Milan. La firma con i rossoneri arriverebbe solo a determinate condizioni ... spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web