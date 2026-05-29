Panchina Milan Rangnick o Jaissle? Ecco l’analisi tattica

Il Milan potrebbe affidarsi a Ralf Rangnick o a Matthias Jaissle come allenatori. La possibile scelta influenzerà il modulo e la strategia di gioco della squadra. Rangnick predilige un sistema basato sul pressing alto e il possesso palla, mentre Jaissle tende a preferire un approccio più equilibrato con attenzione alla fase difensiva. Entrambi sono noti per il lavoro sulle giocate offensive e la gestione della pressione, ma adottano approcci diversi nelle strutture di squadra. La decisione definitiva dipenderà dalle linee guida della società e dalle preferenze tecniche.

Il Milan sta attraversando un periodo di profonda 'crisi'. Dopo gli esoneri di Tare, Moncada, Allegri e Furlani, sia la panchina che la dirigenza resta al momento scoperta. Nelle ultime ore, però, si è parlato dell'interesse rossonero per Ralf Rangnick, ma il suo non è l'unico nome: spunta anche quello di Matthias Jaissle, allenatore dell'Al-Ahli. Due profili diversi ma accomunati da uno stesso fattore: filosofia moderna, pressing alto e aggressività. Un approccio totalmente diverso da quello visto finora con Allegri in panchina. Nell'ultimo video del nostro Stefano Bressi, pubblicato sul canale YouTube di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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