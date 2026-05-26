Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è attestato a 72 punti base all'apertura del 26 maggio, con un lieve aumento rispetto alla giornata precedente. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi, toccando per la prima volta da settimane quota 3,70%. Nel frattempo, si sono svolte le aste dei Btp Short Term e dei Btp€i.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto di fatto stabile nell’apertura della giornata del 26 maggio, con un leggero aumento che lo ha portato a 72 punti base, nonostante il leggero calo dei rendimenti, che per la prima volta da diverse settimane sono tornati a quota 3,70%. Nella giornata di oggi si terranno le aste per tre diversi titoli di Stato: i Btp Short Term, i Btp€i a 5 anni e i Btp€i a 20 anni. Le cedole annuali minime sono già state rese note, ma i rendimenti definitivi, incluso il valore di emissione, si sapranno soltanto ad asta conclusa. Aumenta lo spread, calano i rendimenti. Nelle prime ore del 26 maggio lo spread tra Btp e Bund è leggermente aumentato, portandosi a 72 punti base rispetto ai 71 a cui si era mantenuto per tutta la giornata di ieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 72 punti base, oggi l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i

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