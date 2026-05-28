Spread Btp-Bund a 74 punti base oggi l’asta di Btp e CCTeu

Nella mattinata del 28 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 74 punti base, con una variazione minima rispetto ai valori precedenti. Oggi si è svolta un’asta di Btp e CCTeu, senza che si registrassero grandi cambiamenti nel differenziale tra i due titoli. La situazione si mantiene stabile, senza variazioni significative rispetto alle ultime rilevazioni.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto di fatto stabile nell’apertura della giornata del 28 maggio, con un leggero aumento che lo ha portato a 74 punti base. Leggera ripresa dei rendimenti, invece, che tornano sopra quota 3,70%, toccando +3,75%. Nella giornata di oggi si terranno le aste per diversi titoli di Stato: i Btp a 5, 10 e 20 anni e i BtpCCTeu. Tutti i dati per investire. Aumenta lo spread. Nelle prime ore del 28 maggio lo spread tra Btp e Bund è leggermente aumentato, portandosi a 74 punti base rispetto ai 73 a cui si era mantenuto per tutta la giornata di ieri. Si tratta di un’apertura stabile, soprattutto considerando la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti in Iran, che ha allontanato nuovamente la possibilità di una soluzione del conflitto in Medio Oriente attraverso i colloqui di pace. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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