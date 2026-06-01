Dua Lipa si è sposata a Londra con il modello Callum Turner in una cerimonia segreta. La cantante ha scelto un abito da sposa romantico, accompagnato da onde morbide nei capelli e labbra color rosa delicato. La cerimonia si è svolta senza dettagli ufficiali divulgati, mantenendo riserbo sulla location e sui partecipanti. La popstar ha condiviso alcune immagini del look nuziale sui social.

Dua Lipa: il makeup da sposa minimalista che valorizza e non trasforma «Dalle fotografie del matrimonio si nota subito la pelle estremamente uniforme e luminosa di Dua Lipa, ottenuta probabilmente attraverso una base leggera e perfezionante (a prova di caldo e sudore), pensata per rendere omogeneo l'incarnato ambrato della sposa, senza creare spessore visibile. Indubbiamente la skin prep con doppia detersione e layering di prodotti idratanti è stata meticolosa», osserva l'estetista Marika Palumbo di DhermoDesign a Milano. «L'effetto complessivo è quello della cosiddetta skin-like complexion, una pelle che appare naturalmente bella, sana e fresca». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sposa a Londra: Dua Lipa e il bride look romantico, tra onde morbide e labbra soft pink

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REMEMBER WHEN PEOPLE SAID DUA LIPA OVERSHADOWED THE BRIDE GOOD.

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