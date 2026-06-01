Dua Lipa sposa Callum Turner in tailleur e cappello | look anti-convenzionale per il matrimonio a Londra

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra in modo inaspettato, con una cerimonia privata. La cantante indossava un tailleur e un cappello, mentre il partner sceglieva un abbigliamento meno formale. La cerimonia si è svolta pochi giorni prima dei festeggiamenti programmati a Palermo. La notizia è stata diffusa attraverso alcuni scatti pubblicati sui social media. Nessun dettaglio su luogo esatto o partecipanti è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a sorpresa a Londra, anticipando i festeggiamenti previsti tra qualche giorno a Palermo. Chi ha firmato il tailleur total white con cappello coordinato della popstar?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

Video Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

Notizie e thread social correlati

Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio di due mesiLe nozze di Dua Lipa e Callum Turner sono programmate tra il 5 e il 7 giugno a Palermo.

Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l’abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposerannoDua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo, tre mesi prima rispetto alla data inizialmente prevista.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria; Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l'abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposeranno; Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Londra, l'abito da sposa è un completo Schiaparelli; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate.

dua lipa dua lipa sposa callumDua Lipa sposa Callum Turner in tailleur e cappello: look anti-convenzionale per il matrimonio a LondraSi è aperta ufficialmente la stagione dei matrimoni Vip: a dare il via alle danze è stata la cerimonia più attesa dell'anno, quella che ha visto Dua Lipa e Callum Turner pronunciare il fatidico sì. fanpage.it

dua lipa dua lipa sposa callumCallum Turner e Dua Lipa si sono sposati a Londra (con 8 invitati). Ora la festa per le nozze a Palermo: 300 ospiti, 26 abiti e la wedding planner di FerragniDua Lipa e Callum Turner hanno detto sì. La popstar britannica e l'attore inglese si sono sposati con una cerimonia civile riservatissima a Londra, anticipando quello che si ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web