Dua Lipa sposa Callum Turner in tailleur e cappello | look anti-convenzionale per il matrimonio a Londra

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra in modo inaspettato, con una cerimonia privata. La cantante indossava un tailleur e un cappello, mentre il partner sceglieva un abbigliamento meno formale. La cerimonia si è svolta pochi giorni prima dei festeggiamenti programmati a Palermo. La notizia è stata diffusa attraverso alcuni scatti pubblicati sui social media. Nessun dettaglio su luogo esatto o partecipanti è stato reso noto.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a sorpresa a Londra, anticipando i festeggiamenti previsti tra qualche giorno a Palermo. Chi ha firmato il tailleur total white con cappello coordinato della popstar?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

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