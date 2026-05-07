L’emisfero australe sempre più prorompente negli sport invernali Neve e ghiaccio il 2025-26 apre nuovi orizzonti?

Sabato 2 maggio, in occasione dei Mondiali di curling, l’Australia ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio misto grazie alla vittoria della coppia composta da Tahli Gill e Dean Hewitt. La coppia ha ottenuto il primo titolo mondiale per l’Australia nella disciplina, segnando un risultato storico. Questa vittoria si inserisce in un quadro di crescita degli sport invernali nell’emisfero australe, che sta attirando sempre più attenzione e investimenti in vista della stagione 2025-26.

Sabato 2 maggio, l’ Australia ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali del doppio misto di curling. La coppia formata da Tahli Gill e Dean Hewitt si è difatti issata sul trono iridato, scrivendo una pagina di storia della disciplina e non solo. Da tre giorni, il curling ha quattro continenti capaci di conseguire un titolo mondiale. All’ Europa, al Nord America e all’ Asia si è aggiunta, appunto, l’ Oceania. Anzi, se vogliamo dirla tutta, nell’ambito del doppio misto arriva prima l’Oceania del Nord America! La dinamica ha del clamoroso, perché sappiamo bene cosa rappresenti il Canada per il curling. Eppure, la Foglia d’Acero non ha ancora festeggiato a livello di doppio misto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’emisfero australe sempre più prorompente negli sport invernali. Neve e ghiaccio, il 2025-26 apre nuovi orizzonti? Notizie correlate Cina-Italia, a Guizhou un torneo di calcio apre nuovi orizzonti negli scambiGUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quello che era nato per essere un torneo di calcio di base in una piccola contea della Cina sud-occidentale si è... Sport italiano: tra nuovi trionfi e la sfida di nuovi orizzontiIl panorama sportivo nazionale vive un momento di profonda metamorfosi, in cui la ricerca del prestigio internazionale si intreccia con la necessità...