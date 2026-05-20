Durante un evento dedicato agli sport invernali, in Norvegia si sono levate dure critiche nei confronti del presidente della FIS, Eliasch, con diverse organizzazioni che hanno deciso di unirsi per opporsi alla sua riconferma. La questione ha suscitato un forte dibattito tra le federazioni nazionali e gli enti coinvolti, che ora si confrontano sulle modalità di scelta per il prossimo mandato. Nel frattempo, a Belgrado, le previsioni meteorologiche indicano un possibile aumento delle temperature nel periodo di metà giugno, anche se non ci sono certezze sulla reale evoluzione del clima.

Farà caldo a Belgrado il 10 e 11 giugno. Non necessariamente dal punto di vista climatico, è ancora troppo presto per sapere se la capitale della Serbia sarà effettivamente attanagliata dalla calura; oppure se in quei giorni sarà colpita da qualche temporale tardo primaverile. Di certo, qualsiasi metafora atmosferica si adatta alla situazione della FIS, che proprio a Belgrado terrà il suo congresso. Il tema caldo, anzi, bollente, è rappresentato dall’elezione del presidente. L’attuale numero uno della Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard, Johan Eliasch, cerca un secondo mandato, ma deve fronteggiare una fortissima opposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport Invernali, la Norvegia attacca duramente il presidente FIS Eliasch. Nasce una coalizione contro la sua conferma

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