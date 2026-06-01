Sport Ferrara ospita i playoff di Serie A e Under14 di tchoukball

Ferrara ospita i playoff di Serie A e Under14 di tchoukball il 6 e 7 ottobre al Palasport. Le gare vedranno le migliori squadre nazionali competere in due categorie, con incontri previsti durante il fine settimana. La manifestazione coinvolge atleti di diverse fasce di età e rappresenta un momento di confronto tra le squadre più competitive del campionato. La partecipazione è aperta al pubblico e l’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Ferrara si appresta a vivere due giornate di alto livello sportivo e di passione per il tchoukball ospitando ala Palasport cittadino, sabato 6 e domenica 7, i playoff di Serie A e Under14.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa stagione 2025-2026 che volge al termine si è rivelata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tchoukball. Serie B, i Jungle non convincono ’Caplaz’ matematici ai playoffDomenica a Poggio Renatico si è disputata la quinta e penultima giornata del girone di Serie B Centro-Est di tchoukball.

Tchoukball. I Caplaz raggiungono i Monkeys ai playoff. Gare il 6 e 7 giugnoDomenica si è disputata la nona giornata del campionato di Serie A di tchoukball a Rovello Porro, con le partite tra i Monkeys e i Caplaz.

Si parla di: Ferrara ospita i Playoff di Serie A e Under 14 di tchoukball; Tchoukball, finali a giugno. Appuntamento al palasport. Tocca a serie A e under 14.