Domenica si è disputata la nona giornata del campionato di Serie A di tchoukball a Rovello Porro, con le partite tra i Monkeys e i Caplaz. I ferraresi Monkeys e i Caplaz sono stati ospitati dagli organizzatori Sgavisc e Seran. I Caplaz hanno conquistato un posto ai playoff, raggiungendo i Monkeys nella classifica di qualificazione. Le partite di ritorno si terranno il 6 e 7 giugno.

Domenica si è svolta a Rovello Porro la nona giornata del campionato di Serie A, dove i ferraresi Monkeys e Caplaz sono stati ospitati da Sgavisc e Seran. Si apre il sipario con un grande classico: i Ferrara Monkeys sfidano i Rovello Sgavisc in una eterna battaglia per la gloria. Nonostante le varie indisponibilità ed infortuni, la squadra ferrarese scende in campo determinata e con voglia di vincere, infatti il primo tempo finisce con un parziale di 23 a 19 per la squadra di casa. Anche nel secondo tempo, complice l’entrata in campo di un ispirato Nicola Fergnani, le cose sembrano poter migliorare, ma solo per poco: negli ultimi 15 minuti della partita gli Sgavisc riusciranno a creare un distacco importante, andando addirittura a +12: allo scadere dei tre tempi regolamentari, il punteggio finale sul tabellone sarà di 71 a 59.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tchoukball. I Caplaz raggiungono i Monkeys ai playoff. Gare il 6 e 7 giugno

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