Domenica a Poggio Renatico si è disputata la quinta e penultima giornata del girone di Serie B Centro-Est di tchoukball. La partita ha visto i Jungle affrontare la squadra avversaria, ma non sono riusciti a convincere con la loro prestazione. La classifica mostra che i 'Caplaz' sono ormai qualificati ai playoff.

Domenica si è tenuta a Poggio Renatico la quinta e penultima giornata del girone di Serie B Centro-Est di tchoukball. Oltre ai padroni di casa, Ferrara Caplit e Ferrara Jungle, presenti le due compagini toscane: Empoli Blue Wallers ed Empoli Chili Wallers. Nel primo match di giornata, tra Jungle e Blue, gli ospiti hanno fin dai primi minuti imposto la propria supremazia tecnica e tattica, fino al punteggio finale di 33 a 61. Nel secondo appuntamento, i Caplit hanno affrontato i Chili (questi ultimi con una formazione rimaneggiata, con solamente 5 giocatori): gli ospiti sono riusciti per il corso della partita a mantenere ritmi bassi per preservare le proprie energie, con i ferraresi che non sono riusciti ad esprimere il proprio miglior gioco, mantenendo un ritmo basso nella gestione della partita e trovando la vittoria finale per 53 a 40. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tchoukball. Serie B, i Jungle non convincono ’Caplaz’ matematici ai playoff

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