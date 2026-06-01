Spiraglio nel Libano | Hezbollah accetta il cessate il fuoco con Israele Netanyahu | Colpiremo Beirut in caso di attacchi – La diretta

Hezbollah ha accettato un cessate il fuoco con Israele. Netanyahu ha dichiarato che in caso di attacchi, colpirà Beirut. Il 94esimo giorno di conflitto vede coinvolti Stati Uniti, Israele e Iran. Il segretario di Stato americano ha contattato nelle ultime 48 ore il presidente libanese e il primo ministro israeliano per promuovere un nuovo accordo di stop alle ostilità.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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