Spiraglio nel Libano | Hezbollah accetta il cessate il fuoco con Israele La chiamata tra Trump e Netanyahu – La diretta

Hezbollah ha accettato un cessate il fuoco con Israele nel 94esimo giorno di conflitto. Nelle ultime 48 ore, il segretario di Stato degli Stati Uniti ha avuto colloqui con il presidente libanese e il primo ministro israeliano per promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Nel frattempo, si è svolta una chiamata tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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