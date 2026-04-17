Cessate il fuoco tra Israele e Libano | le incognite su Hezbollah e le mire di Trump

È stata annunciata una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, con l’obiettivo di avviare un accordo di pace. Tuttavia, Hezbollah continua a rappresentare un elemento chiave nel panorama libanese e la sua smilitarizzazione dipende dal ritiro israeliano. La situazione rimane complessa, con vari attori coinvolti e senza una soluzione immediata sul tavolo.

Tregua di 10 giorni per avviare un accordo di pace storico. Hezbollah resta però centrale in Libano e la sua smilitarizzazione è impossibile senza il ritiro israeliano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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