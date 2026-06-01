In un istituto professionale della provincia di Teramo, il 27 maggio, un insegnante di diritto è stato spinto contro un muro da un gruppo di studenti di 14 anni. Durante l’episodio, uno di loro ha colpito la testa del docente, che ha perso l’equilibrio e è caduto a terra. L’aggressione si è verificata in aula, davanti a compagni e altri insegnanti. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Un’altra aggressione verso un professore. È avvenuta il 27 maggio in un istituto professionale della provincia di Teramo dove un insegnante di diritto sarebbe stato preso a spintoni da un gruppo di ragazzi 14enni al punto da perdere l’equilibrio e cadere a terra. La caduta gli avrebbe causato un trauma alla cartilagine nasale con una prognosi di sette giorni. L’episodio è avvenuto dopo i casi di Parma e di San Vito Lo Capo. Nella città emiliana, una banda di giovani delle superiori, avrebbe accerchiato due professori nel parco “Falcone e Borsellino” nei pressi dell’istituto “Leonardo da Vinci”. In Sicilia, invece, un 12enne si è presentato a scuola armato di due coltelli e ha tentato di aggredire il professore di tecnologia davanti ai compagni di classe terrorizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spinto contro il muro, ha sbattuto la testa”: studenti di 14 anni aggrediscono un professore in classe nel Teramano

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