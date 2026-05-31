Dramma al campo di calcetto nel Salernitano | 22enne batte la testa contro il muro è in coma

Da feedpress.me 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni si trova ricoverato in coma farmacologico all’ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, a causa delle gravi ferite riportate durante una partita di calcetto a Laurino, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, il ragazzo avrebbe urtato violentemente la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai presenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure d'urgenza, hanno trasferito il 22enne nel nosocomio di Vallo della Lucania, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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