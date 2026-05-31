Un professore è stato spinto contro il muro e ha sbattuto la testa durante un'aggressione da parte di quattro studenti in una scuola superiore. L'incidente è avvenuto mercoledì scorso in una classe dell'istituto. Il docente ha riportato ferite alla testa e si è recato al pronto soccorso. La polizia ha aperto un'indagine e sta ascoltando testimoni. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze disciplinari o sui motivi dell'aggressione.

Arrivata dalla Val Vibrata (Teramo) la notizia di una nuova aggressione ai danni di un docente. Il fatto si è verificato mercoledì scorso in una classe dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale G. Peano - C. Rosa di Nereto, subito dopo il suono della campanella. Erano le 12.20, il professore aveva terminato la lezione, quando è scattata l'aggressione. A quanto pare in quella giornata il docente aveva in programma un'interrogazione. Conclusa la valutazione orale, si è alzato e ha fatto per raggiungere la porta, ma quattro studenti di 14 anni gli si sono parati davanti. "Questi ragazzi non mi consentivano di uscire", ha spiegato l'uomo, come riportato da Il Messaggero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prof aggredito davanti alla classe da 4 alunni: "Spinto contro il muro, ho sbattuto la testa"

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Prof aggredito in aula, come difendersi

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