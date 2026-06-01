Spiagge pulite | studenti a lezione di educazione ambientale con Legambiente

Notizia in breve

Gli studenti di un istituto tecnico di Brindisi hanno partecipato a una giornata di educazione ambientale promossa da Legambiente nell’ambito della campagna nazionale “Spiagge Pulite”. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e sulla gestione dei rifiuti nelle aree costiere. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività pratiche di pulizia e sensibilizzazione, con l’intento di promuovere comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.