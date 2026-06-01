Spiagge pulite | studenti a lezione di educazione ambientale con Legambiente
Gli studenti di un istituto tecnico di Brindisi hanno partecipato a una giornata di educazione ambientale promossa da Legambiente nell’ambito della campagna nazionale “Spiagge Pulite”. L’obiettivo era sensibilizzare i giovani sulla tutela del territorio e sulla gestione dei rifiuti nelle aree costiere. L’iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività pratiche di pulizia e sensibilizzazione, con l’intento di promuovere comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.
BRINDISI – Nell’ambito della storica campagna nazionale “Spiagge Pulite”, Legambiente Brindisi e il Polo tecnico professionale Iiss “Ferraris – De Marco – Valzani” uniscono le forze per una giornata dedicata alla tutela ambientale e alla cittadinanza attiva.Dopo il recente intervento sul lido. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Spiagge Pulite, Legambiente torna a Giancola: appuntamento il 19 aprileIl 19 aprile si terrà l'iniziativa Spiagge Pulite organizzata da Legambiente Brindisi.
"Spiagge pulite": a Mercatello volontari e studenti ripuliscono l'area di BalneaA Mercatello, volontari e studenti si sono riuniti questa mattina per ripulire la spiaggia libera Balnea nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge pulite”.
Temi più discussi: Bambini in spiaggia per la tutela del mare; Riposto, al via la pulizia delle spiagge in vista della stagione balneare; Studenti terminano la manutenzione del sentiero del granito; Insegnanti e studenti diffondono insieme l'amore per l'ambiente marino.
Si è conclusa l’attività di campo del corso di Geofisica Applicata: due lezioni dedicate all’acquisizione di dati geofisici, al lavoro in squadra e all’applicazione diretta delle tecniche studiate in aula! Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con str facebook
Spiagge pulite, si parte a Posillipo con i gazebo AsìaLa sensibilizzazione in spiaggia è ufficialmente iniziata. Un risultato importante, ottenuto anche grazie alla campagna di stampa lanciata da Il Mattino nelle scorse settimane. L'appello è stato ... ilmattino.it
Volontari in campo per ’Spiagge pulite’In riviera si tiene il primo appuntamento della manifestazione Spiagge Pulite. Si comincia domani alle 10 alla spiaggia libera in fondo a via Magellano nella zona di Ponente, dove c’è il Wind Surf ... ilrestodelcarlino.it