Spiagge pulite | a Mercatello volontari e studenti ripuliscono l' area di Balnea

A Mercatello, volontari e studenti si sono riuniti questa mattina per ripulire la spiaggia libera Balnea nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge pulite”. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno raccolto rifiuti lungo la battigia, contribuendo a mantenere l’area più pulita. L’attività si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e impegno civico, con partecipanti di varie età che hanno dedicato parte della loro giornata alla tutela dell’ambiente locale.

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e del sorriso: è tornata a Mercatello l’iniziativa “Spiagge pulite”, trasformando la spiaggia libera Balnea in un laboratorio a cielo aperto di cittadinanza attiva. Dalle 9.30 volontari, associazioni e studenti del Liceo De Sanctis di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mercatello, volontari al lavoro sulla spiaggia BalneaGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autismo ogni giorno, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico... I volontari ripuliscono la "Spiaggia Inclusiva Balnea": il videoGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Pulizia spiaggia Balnea; Spiaggia libera e pulita I ragazzi della ’Dazzi’ in azione a Carrara. Volontari in campo per ’Spiagge pulite’In riviera si tiene il primo appuntamento della manifestazione Spiagge Pulite. Si comincia domani alle 10 alla spiaggia libera ... ilrestodelcarlino.it Ostia, partita la pulizia delle spiagge: bobcat e ruspe in vista della PasquaSui sei chilometri di litorale sono al lavoro, da qualche giorno, operai e mezzi meccanici. A bobcat e vagliatrici, in azione per ripulire l’arenile, si sommano le squadre di operatori impegnati per ... romatoday.it La Lega Navale di Manfredonia in prima linea per le SPIAGGE PULITE facebook Spiagge libere più pulite e attrezzate: ecco due bandi per la stagione estiva ift.tt/pf9U1XC x.com