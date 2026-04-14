Spiagge Pulite Legambiente torna a Giancola | appuntamento il 19 aprile

Il 19 aprile si terrà l'iniziativa Spiagge Pulite organizzata da Legambiente Brindisi. La manifestazione prevede interventi di pulizia sulle spiagge della costa nord e nel parco delle saline di Punta della Contessa. La giornata coinvolgerà volontari e cittadini, che parteciperanno alla rimozione dei rifiuti dalle aree di interesse. L’obiettivo principale è mantenere le zone costiere libere da sporcizia e sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

BRINDISI - In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel parco delle saline di punta della contessa. Quest'anno l'iniziativa si svolgerà a Brindisi il 19 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel lido Giancola, ma avrà.🔗 Leggi su Brindisireport.it Trail dei Guadi, il 19 aprile appuntamento a OlivetoArezzo, 15 febbraio 2026 – L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val... Report smog Legambiente: Palermo maglia nera, mentre Messina è tra le più “pulite”Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. In riviera si tiene il primo appuntamento della manifestazione Spiagge Pulite. Si comincia domani alle 10 alla spiaggia libera in... - facebook.com facebook