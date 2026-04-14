Spiagge Pulite Legambiente torna a Giancola | appuntamento il 19 aprile

Da brindisireport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 aprile si terrà l'iniziativa Spiagge Pulite organizzata da Legambiente Brindisi. La manifestazione prevede interventi di pulizia sulle spiagge della costa nord e nel parco delle saline di Punta della Contessa. La giornata coinvolgerà volontari e cittadini, che parteciperanno alla rimozione dei rifiuti dalle aree di interesse. L’obiettivo principale è mantenere le zone costiere libere da sporcizia e sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

BRINDISI - In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel parco delle saline di punta della contessa. Quest'anno l'iniziativa si svolgerà a Brindisi il 19 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nel lido Giancola, ma avrà.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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