Spettanze non pagate carenze di materiale e dubbi sulle trattenute in busta paga | critiche dal sindacato

Notizia in breve

Il sindacato Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha denunciato ritardi nei pagamenti delle spettanze, carenze di materiali e dubbi sulle trattenute in busta paga degli operatori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le criticità riguardano le condizioni di lavoro e le retribuzioni di chi svolge queste attività. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle eventuali risposte o interventi.