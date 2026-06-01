Spettanze non pagate carenze di materiale e dubbi sulle trattenute in busta paga | critiche dal sindacato
Il sindacato Funzione Pubblica Cgil di Caserta ha denunciato ritardi nei pagamenti delle spettanze, carenze di materiali e dubbi sulle trattenute in busta paga degli operatori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le criticità riguardano le condizioni di lavoro e le retribuzioni di chi svolge queste attività. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulle eventuali risposte o interventi.
Le condizioni di lavoro degli operatori impiegati nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al centro delle polemiche da parte della Funzione Pubblica Cgil di Caserta. Nel mirino, in particolare, i servizi gestiti in numerosi centri del casertano dalle società WM Magenta e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Pasqua e Pasquetta, ecco come vengono pagate queste due festività in busta pagaLe festività di Pasqua e Pasquetta si avvicinano e, quest'anno, cadono rispettivamente domenica 5 e lunedì 6 aprile.
Basta segreti sulla busta paga: un incontro di Cna sulle nuove regole della parità retributivaIl 18 maggio si svolgerà un webinar organizzato da Cna Forlì-Cesena che coinvolgerà imprese, datori di lavoro, professionisti e responsabili delle...