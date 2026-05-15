Basta segreti sulla busta paga | un incontro di Cna sulle nuove regole della parità retributiva

Il 18 maggio si svolgerà un webinar organizzato da Cna Forlì-Cesena che coinvolgerà imprese, datori di lavoro, professionisti e responsabili delle risorse umane. L'incontro sarà dedicato alle novità sul tema della parità retributiva e dei segreti sulla busta paga, con l’obiettivo di illustrare le nuove regole approvate dal Consiglio dei ministri il 30 aprile. Durante l’evento verranno analizzati i cambiamenti normativi recenti e le implicazioni pratiche per le aziende.

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