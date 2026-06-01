Spettacolare WWE Clash in Italy a Torino | Roman Reigns e Cody Rhodes mantengono i titoli mondiali

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'evento a Torino, Roman Reigns e Cody Rhodes hanno difeso con successo i loro titoli mondiali. La WWE ha registrato un grande afflusso di pubblico e la trasmissione di Monday Night Raw è stata trasmessa in diretta su Netflix. Venerdì, lo show Smackdown si terrà a Bologna.

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Grande successo per la WWE in Italia: stasera, sempre da Torino, Monday Night Raw in diretta su Netflix, poi venerdì Smackdown sarà a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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