Spettacolare WWE Clash in Italy a Torino | Roman Reigns e Cody Rhodes mantengono i titoli mondiali
Durante l'evento a Torino, Roman Reigns e Cody Rhodes hanno difeso con successo i loro titoli mondiali. La WWE ha registrato un grande afflusso di pubblico e la trasmissione di Monday Night Raw è stata trasmessa in diretta su Netflix. Venerdì, lo show Smackdown si terrà a Bologna.
Grande successo per la WWE in Italia: stasera, sempre da Torino, Monday Night Raw in diretta su Netflix, poi venerdì Smackdown sarà a Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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