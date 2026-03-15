Folle inseguimento | la banda sperona la Volante poi abbandona l' auto rubata

Nella notte tra venerdì e sabato a Borgo Sabotino, una pattuglia della squadra volante ha intercettato una banda di ladri a bordo di un’auto rubata. La banda ha tentato di sfuggire all’inseguimento speronando la volante, poi ha abbandonato il veicolo e si è dileguata a piedi. La vettura rubata è rimasta sul posto, ma nessuno è stato ancora arrestato.

La vettura, un'Alfa Romeo Giulietta, rinvenuta nelle campagne di Borgo Sabotino e sequestrata. Indagini in corso per identificare i malviventi in fuga Notte da incubo, quella tra venerdì e sabato, a Borgo Sabotino, dove una pattuglia della squadra volante ha intercettato una banda di ladri a bordo di un'auto rubata. Ne è scaturito un inseguimento per le strade della zona, terminato con lo speronamento dell'auto della polizia e con il ferimento di due agenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio alla prevenzione di furti che si stanno verificando in periferia nelle ultime settimane, un... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. Leggi anche: Sperona la volante, poi prova a investire un poliziotto: la folle corsa del fuggitivo finisce contro un muro FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026 Altri aggiornamenti su Folle inseguimento Temi più discussi: False sirene e corsa a 200 km orari, inseguimento folle dei ladri che si fingevano poliziotti; Inseguimento da film a Treviso: dopo il tentato furto bloccata la banda del finto poliziotto; Folle inseguimento a 180 orari per rapinare un commerciante: bloccati 3 nomadi, al volante una ragazza chiamata Hamilton; Pattuglia della polizia speronata dai ladri in fuga durante l'inseguimento. Incidente dopo folle inseguimento da Macerata a Spoleto: feriti due carabinieri e una donna. Caccia a tre fuggitiviLa corsa spericolata, nata dopo un tentato furto nelle Marche, si è conclusa con un violento schianto lungo la Flaminia in Umbria. In manette uno dei malviventi, altri tre sono ricercati. Solo pochi g ... ilrestodelcarlino.it Ostuni, banda ruba in gioielleria e fugge dopo folle inseguimentoPrima il furto di preziosi da una gioielleria in pieno centro a Ostuni, poi l’inseguimento con le forze dell’ordine e la fuga. È quanto avvenuto poco le 3.30 nel comune in provincia di Brindisi, dove ... lagazzettadelmezzogiorno.it FOLLE INSEGUIMENTO E POI L'INCIDENTE | Fugge dai Carabinieri e si schianta contro l’auto di una donna facebook Non si ferma all'alt dei carabinieri: folle inseguimento nella notte a circa 200 km/h x.com