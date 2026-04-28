Un inseguimento di oltre 11 chilometri tra Mergozzo e Verbania ha portato all’arresto di un uomo di 62 anni a San Bernardino. Durante le operazioni, l’uomo ha cercato di scappare dopo aver commesso un furto sul lungolago e ha causato il ferimento di una persona. La fuga si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

? Cosa sapere Sessantaduenne arrestato a San Bernardino dopo inseguimento di 11 chilometri tra Mergozzo e Verbania.. Conducente senza patente ferisce un carabiniere e fugge con l'auto rubata a Gravellona Toce.. Un uomo di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento di 11 chilometri lungo la via del lungolago tra Mergozzo e Verbania, avvenuto nella serata di lunedì. Il conducente della Fiat Panda, che risultava privo di patente dal 2017, ha dato vita a una fuga pericolosa mettendo in rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti prima di essere fermato nella zona di San Bernardino. La vicenda ha avuto inizio quando i militari della stazione di Premosello Chiovenda hanno individuato il veicolo, precedentemente segnalato per targa e colore, poiché rubato due giorni prima a Gravellona Toce.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle sul lungolago: inseguimento e ferito dopo il furto

Folle Inseguimento di Polizia e Carabinieri a Roma

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