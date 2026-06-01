Speleologo intrappolato sotto un masso | sul posto anche 11 tecnici del soccorso alpino della Liguria

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’intervento di soccorso nella Grotta dei Cinghiali Volanti, a circa 120 metri di profondità, sono stati impiegati 11 tecnici e sanitari del soccorso alpino e speleologico della Liguria. Lo speleologo rimasto intrappolato sotto un masso è stato estratto nella notte tra domenica e lunedì. L’operazione ha coinvolto squadre specializzate e si è svolta nel comune di Garessio. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’infortunato.

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C’erano anche 11 tra tecnici e sanitari del soccorso alpino e speleologico Liguria nell’operazione che nella notte tra domenica e lunedì ha liberato uno speleologo rimasto bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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SALVATO LUOMO INTRAPPOLATO A 120 METRI DI PROFONDITÀ NELLA GROTTA DEI CINGHIALI

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