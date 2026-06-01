Un speleologo è stato estratto dopo essere rimasto intrappolato per 12 ore a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti. Un masso di circa 200 chili aveva bloccato la sua gamba, rendendo necessaria un’operazione complessa. Sul posto sono intervenuti 53 tecnici specializzati, impegnati nelle operazioni di salvataggio per liberarlo vivo.

E' rimasto per 12 ore intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio nel Cunese. Uno speleologo ligure è stato salvato alle 5.40 di questa mattina grazie all'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il masso di 200 chili sulla gamba Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte in un post pubblicato su Facebook, l'allarme è scattato dopo che un grosso masso, del peso stimato tra 150 e 200 chilogrammi, aveva schiacciato un arto inferiore dell'uomo, impedendogli di muoversi. Sul posto sono intervenuti 53 tecnici provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, insieme alla commissione medica e ai disostruttori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Speleologo incastrato in una grotta a 120 metri di profondità, come è stato salvato: un masso di 200 chili gli bloccava la gamba, 53 tecnici per estrarlo vivo

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Salvato lo speleologo incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: ha 20 anni

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Salvato lo speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Era rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio,in provincia di Cuneo. x.com

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