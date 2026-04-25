Cade in bici a San Dorligo | sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino
Un incidente si è verificato a San Dorligo, dove un ciclista è caduto dalla bicicletta e si è ferito a una spalla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino per prestare assistenza. La persona è stata assistita dai soccorritori prima di essere trasportata per eventuali cure mediche. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Si infortuna a una spalla per una caduta in bicicletta e sul posto intervengono i vigili del fuoco e il soccorso alpino. È successo poco prima delle 12 di oggi, sabato 25 aprile, a un giovane ciclista che percorreva il "sentiero delle jazere" verso la pista ciclabile di Draga Sant'Elia, nel.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie correlate
Cade durante un'escursione in montagna, le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuocoLa donna presentava un trauma a un arto inferiore, con una sospetta frattura che le impediva di proseguire in sicurezza.
Leggi anche: Lezzeno, cade con la moto giù dal burrone ma resta appeso nel vuoto: salvato da vigili del fuoco e soccorso alpino