Cade in bici a San Dorligo | sul posto vigili del fuoco e soccorso alpino

Un incidente si è verificato a San Dorligo, dove un ciclista è caduto dalla bicicletta e si è ferito a una spalla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino per prestare assistenza. La persona è stata assistita dai soccorritori prima di essere trasportata per eventuali cure mediche. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.