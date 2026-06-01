Un speleologo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità in una grotta. È rimasto bloccato sotto un masso nella Grotta dei Cinghiali Volanti, dove si trovava da diverse ore. La notte di operazioni di soccorso si è conclusa con il suo recupero, avvenuto all’alba. La squadra di soccorso ha lavorato per diverse ore per liberarlo in sicurezza.

Il giovane ligure era rimasto bloccato sotto un masso nella Grotta dei Cinghiali Volanti. Si è conclusa con un lieto fine la lunga e delicata operazione di soccorso che per tutta la notte ha tenuto con il fiato sospeso il mondo della speleologia e non solo. Il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo e affidato alle cure dei sanitari. L’intervento si è concluso alle 5.40 del mattino dopo oltre dodici ore di lavoro ininterrotto. Il ragazzo, un ventenne ligure, era rimasto bloccato nel pomeriggio precedente quando un grosso masso si era mosso al suo passaggio, immobilizzandogli una gamba e rendendo impossibile qualsiasi movimento autonomo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Speleologo intrappolato a 120 metri di profondità, il lieto fine dopo una notte di paura: estratto vivo all’alba

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Speleologo salvato in una grotta a 120 metri di profondità a Cuneo, è rimasto incastrato per 12 ore

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È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. #ANSA x.com

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