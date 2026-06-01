Un giovane speleologo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per circa dodici ore a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nelle montagne di Garessio. L’intervento di soccorso è durato tutta la notte, e l’estrazione si è conclusa questa mattina. La grotta si trova nella provincia di Cuneo.

È stato estratto vivo dopo circa dodici ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il recupero concluso all’alba L’intervento di soccorso si è concluso alle 5.40 di questa mattina, al termine di una complessa operazione che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. Le squadre hanno lavorato senza interruzioni dalle 17 di ieri per raggiungere e mettere in sicurezza lo speleologo, rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità all’interno della cavità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Speleologo bloccato a 120 metri di profondità Garessio, salvato dopo una notte di lavoro

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Cuneo, speleologo bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti: maxioperazione di soccorso a Garessio x.com

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