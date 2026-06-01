Uno speleologo è stato recuperato vivo dopo essere rimasto bloccato per circa 12 ore a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel cuneese. La causa del blocco è stata un grande masso che ha impedito il passaggio. I soccorritori sono intervenuti con un'operazione durata diverse ore, riuscendo a estrarlo in sicurezza. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto tecnici specializzati e volontari, che hanno lavorato per liberare la persona senza ulteriori complicazioni.

Lo speleologo rimasto intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo dopo 12 ore. L’intervento di soccorso si è concluso alle 5:40 e ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria. Il giovane, che era rimasto bloccato a causa di un grande masso è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Speleologo bloccato a 120 metri nella grotta dei Cinghiali Volanti nel cuneese estratto vivo dopo 12 ore

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