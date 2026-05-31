Cuneo speleologo incastrato in una grotta a 120 metri di profondità | in azione il Soccorso alpino | È cosciente ma ha una gamba bloccata

Uno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta. È stato raggiunto dal Soccorso alpino, che ha constatato che è cosciente ma ha una gamba bloccata. La squadra di primo intervento si trova sul posto e sta valutando come rimuovere un masso che impedisce il suo soccorso.

Uno speleologo è rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Galesso, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica 31 maggio. Nelle operazioni di recupero è impegnato il Soccorso alpino e speleologico con le delegazioni piemontesi, lombarde e liguri, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. Al momento sono impegnati 42 tecnici, tra cui otto sanitari e otto disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente e lavora per liberare l'uomo, nel caso in cui non sia in grado di collaborare per fuoriuscire dalla grotta e fosse necessario un trasporto in barella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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