Speleologo imprigionato nella Grotta dei Cinghiali Volanti | portato in salvo ferito dal Soccorso Alpino

Notizia in breve

Uno speleologo rimasto bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti è stato estratto e portato in salvo prima dell’alba di oggi, 1 giugno 2026. Durante l’intervento, ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. Il Soccorso Alpino ha gestito le operazioni di salvataggio, che si sono concluse con successo. Le condizioni del ferito sono ancora da valutare, ma si trova sotto assistenza.