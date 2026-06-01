Speleologo imprigionato nella Grotta dei Cinghiali Volanti | portato in salvo ferito dal Soccorso Alpino
Uno speleologo rimasto bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti è stato estratto e portato in salvo prima dell’alba di oggi, 1 giugno 2026. Durante l’intervento, ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche. Il Soccorso Alpino ha gestito le operazioni di salvataggio, che si sono concluse con successo. Le condizioni del ferito sono ancora da valutare, ma si trova sotto assistenza.
CUNEO – L’hanno portato in salvo, anche se ferito, prima dell’alba di oggi, 1 giugno 2026. Grazie all’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio (Cuneo), dove nel tardo pomeriggio di ieri uno speleologo era rimasto con un arto inferiore bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d’Italia. Una volta raggiunto l’infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell’arto rimasto incastrato sotto la roccia. L’operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del Soccorso Speleologico, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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