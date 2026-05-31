Un speleologo si trova bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino a Garessio, in provincia di Cuneo. È rimasto immobilizzato da un masso che ostruisce il passaggio. I soccorsi sono stati attivati e stanno intervenendo sul luogo per estrarlo. La grotta si trova nella zona di interesse speleologico e l’incidente è stato segnalato alle autorità competenti.

Uno speleologo ligure di circa 20 anni è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio, in provincia di Cuneo, dopo che un masso gli ha immobilizzato una gamba. Partita in serata l’operazione di soccorso con 42 tecnici da Piemonte, Liguria e Lombardia. L’uomo è cosciente e collabora con i soccorritori. Speleologo bloccato, soccorsi in atto L'incidente con il masso Le operazioni nella Grotta dei Cinghiali Volanti I casi simili Speleologo bloccato, soccorsi in atto Ha circa 20 anni lo speleologo ligure rimasto intrappolato nel pomeriggio di domenica 31 maggio nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino Cuneo, immobilizzato da un masso: i soccorsi

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