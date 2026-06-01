Cuneo tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo 20enne intrappolato a -120m nella Grotta dei Cinghiali Volanti - VIDEO

Notizia in breve

Un giovane speleologo di 20 anni è stato estratto dopo 12 ore di intervento dalla Grotta dei Cinghiali Volanti, a circa 120 metri di profondità. L'allarme era stato dato domenica 31 maggio alle 17, quando il ragazzo è rimasto intrappolato. Decine di soccorritori del soccorso alpino hanno partecipato alle operazioni di salvataggio, che si sono concluse con successo nel tardo pomeriggio. La dinamica dell'incidente non è stata resa nota.