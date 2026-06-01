Cuneo tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo 20enne intrappolato a -120m nella Grotta dei Cinghiali Volanti - VIDEO
Un giovane speleologo di 20 anni è stato estratto dopo 12 ore di intervento dalla Grotta dei Cinghiali Volanti, a circa 120 metri di profondità. L'allarme era stato dato domenica 31 maggio alle 17, quando il ragazzo è rimasto intrappolato. Decine di soccorritori del soccorso alpino hanno partecipato alle operazioni di salvataggio, che si sono concluse con successo nel tardo pomeriggio. La dinamica dell'incidente non è stata resa nota.
L'allarme era scattato intorno alle 17 di domenica 31 maggio. Decine gli uomini del soccorso alpino e speleologico piemontese, lombardo e ligure, assieme alla commissione medica, sono stati impegnati ininterrottamente nelle operazioni di recupero del ragazzo, un giovane vent'enne di origini genovesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Salvato lo speleologo intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti nel Cuneese. Estratto vivo dopo 12 oreUn giovane speleologo è stato estratto vivo dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti, a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio.
Recuperato dopo 12 ore lo speleologo bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profonditàLo speleologo ventenne è stato estratto dopo 12 ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti a 120 metri di profondità, a Garessio.
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È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. #ANSA x.com
+++FLASH+++ Dopo 12 lunghissime ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo. Le operazioni di recupero si sono facebook
Tratto in salvo lo speleologo 20enneE' stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti,sulle montagne di Garessio,in provincia di Cuneo. rainews.it
Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grottaEstratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso ... tg24.sky.it