Un speleologo è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese. L’incidente è avvenuto domenica 31 maggio a Garessio, e sono in corso operazioni di soccorso per estrarlo. Il giovane è rimasto ferito durante l’incidente. Le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungerlo e portarlo in superficie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta l’allarme nella Grotta dei Cinghiali Volanti. Una complessa operazione di soccorso è in corso a Garessio, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di domenica 31 maggio un giovane speleologo è rimasto bloccato all’interno della Grotta dei Cinghiali Volanti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17:00, dopo che alcuni compagni di escursione sono riusciti a raggiungere l’esterno e a contattare il 112. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, poco più che ventenne, si troverebbe a circa 120 metri di profondità e sarebbe impossibilitato a muoversi autonomamente, probabilmente a causa di una roccia che ne avrebbe ostacolato il passaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Speleologo ferito e intrappolato a 120 metri di profondità: imponente operazione di soccorso nel Cuneese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Speleologo bloccato a 120 metri di profondità: maxi operazione di salvataggio nel CuneeseUno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella ‘Grotta dei Cinghiali Volanti’ nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Speleologo incastrato da una roccia 120 metri di profondità: maxi operazione di salvataggio nel CuneeseUno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Temi più discussi: È salvo lo speleologo intrappolato nella Grotta dei Cinghiali Volanti; Cuneo, speleologo 20enne incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: in azione il Soccorso alpino | È cosciente, ma ferito a un piede; Cuneo, speleologo 20enne incastrato a 120 metri di profondità in una grotta; Speleologo intrappolato a 120 metri sotto terra in una grotta a Garessio.

Speleologo salvato in una grotta a 120 metri di profondita a Cuneo: ha 20 anni, è rimasto incastrato lì dentro per 12 oreLo speleologo intrappolato dal pomeriggio in una grotta nel Cuneese, è un giovane ligure, di circa vent'anni. Lo si apprende mentre il Soccorso alpino è impegnato per cercare ... ilmessaggero.it

Speleologo salvato in una grotta a 120 metri di profondita: il 20enne ligure è rimasto bloccato lì dentro per tutta la notteLo speleologo intrappolato dal pomeriggio in una grotta nel Cuneese, è un giovane ligure, di circa vent'anni. Lo si apprende mentre il Soccorso alpino è impegnato per cercare ... ilmessaggero.it