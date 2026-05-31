Speleologo incastrato da una roccia 120 metri di profondità | maxi operazione di salvataggio nel Cuneese

Uno speleologo è rimasto incastrato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. È stata avviata una maxi operazione di salvataggio per estrarlo.

Cuneo, 31 maggio 2026 – Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella ‘Grotta dei Cinghiali Volanti’ nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di un 20enne ligure: è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Il giovane era sceso insieme a un gruppo di speleolog i, ma una volta arrivato sul fondo della grotta il masso si sarebbe staccato al suo passaggio e i compagni di escursione hanno segnalato l'incidente. La squadra di sanitari l'ha già raggiunto nel pomeriggio per valutare le sue condizioni, in seguito le sue condizioni sanitarie verranno rivalutate per individuare la strategia migliore per l'uscita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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