Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella ‘Grotta dei Cinghiali Volanti’ nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ampia squadra di tecnici specializzati. La maxi operazione di salvataggio è in corso, con l’uso di corde e attrezzature di emergenza. Nessuna informazione sulle condizioni attuali dell’uomo o sui tempi previsti per il recupero.

Cuneo, 31 maggio 2026 – Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella ‘Grotta dei Cinghiali Volanti’ nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di un 20enne ligure che era sceso insieme a un gruppo di speleologi, ma una volta arrivato sul fondo della grotta una roccia si sarebbe staccata da una parete, ferendolo a un piede. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 17, e subito si sono mobilitati i soccorsi. Sul posto una quarantina di persone del Soccorso alpino e speleologico di Liguria, Piemonte e Lombardia. Le operazioni sono complesse a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. La squadra di soccorso che l'ha già raggiunto nel pomeriggio per valutare le sue condizioni è composta anche da personale sanitario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Speleologo bloccato a 120 metri di profondità: maxi operazione di salvataggio nel Cuneese

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