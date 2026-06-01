Un speleologo è rimasto bloccato in una grotta e il soccorso è terminato alle 5.40 di questa mattina. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha inviato una squadra specializzata sul luogo dell'incidente. La persona coinvolta è stata stabilizzata e rimossa dalla cavità, anche grazie all'utilizzo di tecniche di progressione e sicurezza specifiche. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell'uomo o sulle cause dell'incidente.

Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio (Cuneo), dove nel tardo pomeriggio di ieri uno speleologo era rimasto con un arto inferiore bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d'Italia. Una volta raggiunto l'infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell'arto rimasto incastrato sotto la roccia. L'operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del Soccorso Speleologico, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore

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