Alle 5.40 di lunedì mattina, un giovane speleologo è stato estratto vivo dalla grotta dei Cinghiali Volanti, situata nelle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. È rimasto intrappolato all’interno della grotta e successivamente liberato dal Soccorso alpino. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente. L’intervento di salvataggio si è concluso con successo e il soggetto sta bene.

Alle ore 5.40 di lunedì mattina è stato estratto vivo un giovane speleologo rimasto intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno operato incessantemente tutta la notte per estrarlo. Secondo quanto appreso da LaPresse, il giovane speleologo è in buone condizioni ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Era rimasto incastrato a 120 metri di profondità. L’allarme è scattato intorno alle 17 di domenica per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuneo, il Soccorso alpino libera lo speleologo bloccato in una grotta: sta bene

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Temi più discussi: Cuneo, speleologo bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti: maxioperazione di soccorso a Garessio; Cuneo, speleologo 20enne incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: in azione il Soccorso alpino | È cosciente, ma ferito a un piede; Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grotta; Tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta.

Uno speleologo 20enne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, a Garessio (Cuneo). Nelle difficili operazioni di recupero è impegnato il Soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi,lombard x.com

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