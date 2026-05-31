Un giovane speleologo di 20 anni è rimasto incastrato in una grotta a 120 metri di profondità. È stato raggiunto dalla squadra di soccorso, che lo ha trovato cosciente ma ferito a un piede. Gli operatori stanno valutando come spostare il masso che blocca il suo percorso. Sul posto sono presenti anche i tecnici specializzati in disostruzioni.

Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Galesso (Cuneo). L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica 31 maggio. Nelle operazioni di recupero è impegnato il Soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e liguri, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. Al momento sono impegnati 42 tecnici, tra cui 8 sanitari e 8 disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente e lavora per liberare il giovane, rimasto ferito a un piede., L'infortunato è di nazionalità italiana, è definito "cosciente e collaborante", ma ha un arto inferiore bloccato da un masso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cuneo, speleologo 20enne incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: in azione il Soccorso alpino | È cosciente, ma ferito a un piede

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