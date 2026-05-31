Speleologo bloccato a 120 metri di profondità corsa contro il tempo nella Grotta dei Cinghiali Volanti

Notizia in breve

Un speleologo è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese. Sul posto sono in corso ore di intervento di soccorso per estrarlo. La zona è stata isolata e le operazioni sono in corso per raggiungere e recuperare la persona bloccata. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni dello speleologo o sui tempi previsti per il completamento del soccorso.