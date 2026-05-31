Speleologo bloccato a 120 metri di profondità corsa contro il tempo nella Grotta dei Cinghiali Volanti
Un speleologo è rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese. Sul posto sono in corso ore di intervento di soccorso per estrarlo. La zona è stata isolata e le operazioni sono in corso per raggiungere e recuperare la persona bloccata. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni dello speleologo o sui tempi previsti per il completamento del soccorso.
Ore di apprensione a Garessio, nel Cuneese, dove un complesso intervento di soccorso è in corso all’interno della Grotta dei Cinghiali Volanti per raggiungere uno speleologo rimasto intrappolato a circa 120 metri di profondità. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando i compagni di escursione hanno segnalato l’incidente e chiesto l’intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto bloccato dopo il distacco o lo spostamento di una grossa roccia all’interno della cavità. Le condizioni ambientali e la profondità alla quale si trova stanno rendendo particolarmente difficili le operazioni di recupero, che richiedono l’intervento di tecnici altamente specializzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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