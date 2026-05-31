Soccorso ipogeo a Garessio | speleologo bloccato a 120 metri di profondità

Notizia in breve

Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità durante un intervento in un ipogeo a Garessio. I soccorritori stanno cercando di estrarlo, ma la profondità e le condizioni del luogo complicano le operazioni. La situazione medica dell’uomo richiede l’intervento di una commissione speciale per valutare le criticità e coordinare le operazioni di salvataggio. Le operazioni sono in corso, ma non sono ancora state comunicate tempistiche precise.