Soccorso ipogeo a Garessio | speleologo bloccato a 120 metri di profondità
Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità durante un intervento in un ipogeo a Garessio. I soccorritori stanno cercando di estrarlo, ma la profondità e le condizioni del luogo complicano le operazioni. La situazione medica dell’uomo richiede l’intervento di una commissione speciale per valutare le criticità e coordinare le operazioni di salvataggio. Le operazioni sono in corso, ma non sono ancora state comunicate tempistiche precise.
? Punti chiave Come riusciranno i soccorritori a estrarre l'uomo da 120 metri?. Quali criticità mediche rendono necessario l'intervento di una commissione speciale?. Perché l'operazione richiede il supporto di squadre da tre regioni diverse?. Cosa sta valutando la prima squadra raggiunta sul punto dell'incidente?.? In Breve Operazione coordinata da squadre piemontesi, liguri e lombarde della Grotta dei Cinghiali Volanti.. Intervento attivato dalle ore 17 nella cavità situata nel comune di Garessio.. Coinvolgimento di tecnici disostruttori e commissione medica per il recupero a 120 metri.. Valutazione in corso da parte della prima squadra di soccorso sul sito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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