Uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. I soccorsi sono intervenuti sul posto per liberarlo. La squadra di soccorso sta lavorando per estrarlo dalla grotta. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dell’uomo o sui tempi di intervento. La grotta si trova in una zona impervia e difficile da raggiungere.

(Adnkronos) – Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. In azione il soccorso alpino e speleologico piemontese: l'allarme è stato lanciato intorno alle 17 e l'uomo sarebbe bloccato a circa 120 metri di profondita probabilmente da una roccia. Sono stati attivati i soccorritori delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel cuneese ?

Speleologo imprigionato in una grotta a 120 metri di profondità. Soccorso alpino impegnato nel salvataggioUn speleologo è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio.

Speleologo bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel cuneese da oltre 4 ore, ricerche in corsoUno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Sul posto il soccorso alpino e speleologico piemontese: l'allarme è stato lanciato ... ilmessaggero.it

Speleologo bloccato a 120 metri di profondità in Piemonte, soccorsi in azione(Adnkronos) - Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. In azione il soccorso alpino e speleologico piemontese: l'allarme è s ... msn.com