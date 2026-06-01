Spazio Vitale porta la Land Art nei boschi di Ruviano | grande successo per gli artisti della galleria di Aversa

Un’esposizione di Land Art è stata allestita nei boschi di Ruviano, portando le opere di artisti rappresentati da una galleria di Aversa. L’evento ha riscosso grande successo, attirando un pubblico interessato alle installazioni site-specific. La mostra si è svolta in un contesto naturale, integrando le opere con l’ambiente circostante. La galleria ha promosso l’evento come un’occasione per valorizzare l’arte contemporanea in spazi all’aperto.

Spazio Vitale, la galleria d'arte contemporanea che negli ultimi anni si sta affermando come una realtà di rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale, è approdata nei boschi di Ruviano con una suggestiva esposizione di opere di Land Art. L'evento, svoltosi domenica 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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