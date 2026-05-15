? Punti chiave Come può l'ingegneria di Caproni ispirare la visione di 140 artisti?. Chi sono i dieci finalisti selezionati dalla giuria multidisciplinare?. Perché le opere spaziano dal gioco infantile al dramma della precarietà?. Come trasforma la tecnica aeronautica lo sguardo creativo degli artisti?.? In Breve Premiazioni previste per il 18 maggio con giuria guidata da Andrea Ciresola.. Selezione di 10 finalisti tra 140 artisti coinvolti nel concorso.. Giuria multidisciplinare include esperti come Carola Annoni, Susanna Biondi e Martina Buttiglieri.. Tema ispirato all'ingegnere Gianni Caproni di Taliedo per unire tecnica e arte.. Il 18 maggio prossimo si terranno le premiazioni del Mellone Art Prize, evento che vedrà coinvolti 140 artisti in gara per la terza edizione del concorso dedicato all’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mellone Art Prize: 140 artisti e il tema The Art of Flight di Caproni

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