Terni la mostra ‘Fere sogni e pampepato’ | Un omaggio alla città con artisti di grande livello e sensibilità GALLERIA FOTOGRAFICA
Sabato 16 maggio è stata inaugurata a Palazzo Primavera una mostra intitolata ‘Fere, sogni e pampepato’, che presenta tre esposizioni personali di artisti diversi. L’evento si svolge nella città di Terni e si compone di opere realizzate da artisti di elevato livello e sensibilità. La mostra si propone di rendere omaggio alla città attraverso le creazioni di diversi autori. La galleria fotografica presente nell’esposizione permette di apprezzare i dettagli delle opere esposte.
Una tripla mostra personale denominata ‘Fere, sogni e pampepato’ ha debuttato nel corso della mattinata di sabato 16 maggio a Palazzo Primavera. Ad anticipare l’esordio, la conferenza stampa di presentazione nella splendida location dell’auditorium, alla presenza di Franco Profili, dell’assessore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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