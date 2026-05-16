Terni la mostra ‘Fere sogni e pampepato’ | Un omaggio alla città con artisti di grande livello e sensibilità GALLERIA FOTOGRAFICA

Sabato 16 maggio è stata inaugurata a Palazzo Primavera una mostra intitolata ‘Fere, sogni e pampepato’, che presenta tre esposizioni personali di artisti diversi. L’evento si svolge nella città di Terni e si compone di opere realizzate da artisti di elevato livello e sensibilità. La mostra si propone di rendere omaggio alla città attraverso le creazioni di diversi autori. La galleria fotografica presente nell’esposizione permette di apprezzare i dettagli delle opere esposte.

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