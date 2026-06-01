Spazio Marceau lettura ad alta voce per bambini e laboratorio sull’Opera dei Pupi

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 11.30, allo Spazio Marceau, si terrà una lettura ad alta voce per bambini e un laboratorio sull’Opera dei Pupi. L’evento è dedicato alla presentazione dell’ultima pubblicazione delle Edizioni Museo Pasqualino, intitolata “Grifone il bianco e Aquilante il nero”. La lettura e il laboratorio sono rivolti ai piccoli partecipanti e si svolgeranno nello stesso spazio. L’attività è gratuita e aperta a tutti i bambini.