Spazio Marceau lettura ad alta voce per bambini e laboratorio sull’Opera dei Pupi
Sabato 6 giugno alle 11.30, allo Spazio Marceau, si terrà una lettura ad alta voce per bambini e un laboratorio sull’Opera dei Pupi. L’evento è dedicato alla presentazione dell’ultima pubblicazione delle Edizioni Museo Pasqualino, intitolata “Grifone il bianco e Aquilante il nero”. La lettura e il laboratorio sono rivolti ai piccoli partecipanti e si svolgeranno nello stesso spazio. L’attività è gratuita e aperta a tutti i bambini.
Sabato 6 giugno alle 11.30, allo Spazio Marceau, spazio a un’altra pubblicazione delle Edizioni Museo Pasqualino: “Grifone il bianco e Aquilante il nero. Paladini di FranciaLibro V”, di Antonio Pasqualino.Bambine e bambini dai 6 anni in su potranno partecipare alla lettura ad alta voce e al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
“Il Capo con gli occhi dei bambini”: mostra fotografica e letture ad alta voce all'Archivio storico comunaleSabato 30 maggio alle 16, all’Archivio storico comunale di Palermo, si terrà la presentazione della mostra fotografica e letture ad alta voce...
Incipit: a Pescara un progetto di lettura ad alta voce diffusa, per celebrare la giornata mondiale del libroA Pescara si svolge un progetto di lettura ad alta voce chiamato Incipit, organizzato dal Fla in occasione della giornata mondiale del libro 2026,...