Spazio Marceau lettura ad alta voce per bambini e laboratorio sull’Opera dei Pupi

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno alle 11.30, allo Spazio Marceau, si terrà una lettura ad alta voce per bambini e un laboratorio sull’Opera dei Pupi. L’evento è dedicato alla presentazione dell’ultima pubblicazione delle Edizioni Museo Pasqualino, intitolata “Grifone il bianco e Aquilante il nero”. La lettura e il laboratorio sono rivolti ai piccoli partecipanti e si svolgeranno nello stesso spazio. L’attività è gratuita e aperta a tutti i bambini.

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Sabato 6 giugno alle 11.30, allo Spazio Marceau, spazio a un’altra pubblicazione delle Edizioni Museo Pasqualino: “Grifone il bianco e Aquilante il nero. Paladini di FranciaLibro V”, di Antonio Pasqualino.Bambine e bambini dai 6 anni in su potranno partecipare alla lettura ad alta voce e al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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