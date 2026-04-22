Incipit | a Pescara un progetto di lettura ad alta voce diffusa per celebrare la giornata mondiale del libro
A Pescara si svolge un progetto di lettura ad alta voce chiamato Incipit, organizzato dal Fla in occasione della giornata mondiale del libro 2026, che si celebra il 23 aprile. Decine di volontari parteciperanno portando le letture in diversi punti della città, culminando con un evento finale aperto a tutti i cittadini. La manifestazione mira a promuovere la cultura e la passione per la lettura tra la popolazione locale.
Per celebrare la giornata mondiale del libro 2026, che ricorre il 23 aprile, il Fla ha organizzato Incipit, un progetto di lettura ad alta voce diffusa che coinvolgerà decine di volontari e attraverserà la città fino a un evento conclusivo aperto al pubblico. L’iniziativa nasce per promuovere la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative...
“Cammini tra le pagine", proseguono nelle scuole i corsi di lettura ad alta voceLe attività del laboratorio di “Libri e legami”, rivolta a genitori-lettori di bambini da 0 a 6 anni, nei giorni 6, 13, 20 e 27 marzo, dalle ore 17.