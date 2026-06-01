Spari nelle campagne | un brindisino ferito alla gamba indaga la polizia
Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito alla gamba da un colpo di arma da fuoco intorno alle 21 nelle campagne. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non si conoscono ancora le circostanze esatte dell’incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al momento al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.
BRINDISI – Un colpo di arma da fuoco lo ha colpito alla gamba. Un brindisino di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito intorno alle ore 21.30 di ieri (domenica 31 maggio) nelle campagne di Tuturano. Al momento si conoscono pochi dettagli sulla vicenda. L'episodio al vaglio degli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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