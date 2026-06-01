Spari in pieno centro ad Andria caccia al responsabile | dalle telecamere un aiuto per gli inquirenti

Domenica 31 maggio, un uomo ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco in via Vaglio, nel centro storico di Andria. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le ricerche sono in corso da ieri sera. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle motivazioni dell’atto. La zona è stata sottoposta a controlli e perquisizioni.

Sono in corso da ieri, domenica 31 maggio, le ricerche dell'uomo che nel corso della serata avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in via Vaglio, nel centro storico di Andria. L'episodio, avvenuto poco prima delle 20, ha generato panico tra le decine di persone presenti in zona, che hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Spari in pieno centro ad Andria, è caccia al responsabile immortalato dalle telecamere

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